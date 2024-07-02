تعرف على السيرة الذاتية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الجديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

المستشار أحمد عبود

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا.

عين عبود فى مجلس الدولة عام 1978 مندوبا مساعدا، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.

التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف.

وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص.

ترأس عبود إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

رئيس هيئة النيابة الإدارية:

المستشار عبد الراضي أحمد صديق من مواليد 30 أبريل1955 محافظة سوهاج

حاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

التحق بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما اندِب لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

- تولى رئيس النيابة الجديد العمل مديرا لعدد من النيابات الإدارية وأخرها المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024".

يعتبر واحدًا من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو من مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وكان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج سابقا.