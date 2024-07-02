بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أجا المنصورة

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق أجا المنصورة، أمام قرية فيشابنا التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أجا المنصورة أمام قرية فيشابنا التابعة لمركز أجا ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من وليد السيد إبراهيم، 55 عاما، بكدمات بالجسم وجروح متفرقة بالجسم، وهاني عطية محمد، 51 عاما، بكدمات بالجسم وجروح بالجسم، وسعاد محمد محمود، 52 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، ناجي كمال محمد، 55 عاما، عادل جابر البدوي، 56 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم باشتباه كسر بالترقوة، هاني نبيل السيد، 50 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجيمعهم مقيمون ميت غمر .

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.