المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين والأيس والسلاح الناري بمنطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس ،تلقي معلومات تفيد شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل وبتفتيشه عثر سلاح ناري فردين خرطوش وطلقات خرطوش و10 لفافات تشبه مخدر الهيروين وكيس بداخله مادة بيضاء تشبه مخدر الأيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.