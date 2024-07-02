تأثير اتباع نظام غذائي جيد للآباء على الأطفال.. دراسة تكشف

كشفت دراسة طبية حديثة، عن علاقة تناول نظام غذائي جيد وتأثيره على صحة الأبناء، مما يمنع من تصاعد مشكلة السمنة لدى الأطفال، وفقا لما نشرته مجلة Nutrients الطبية .

قالت الدكتورة لاثا رامالينغا، م الأستاذة المساعدة في التغذية في جامعة سيراكيوز، إن هذا الاكتشاف يفتح حدودا جديدة في فهمنا لكيفية تأثير الآباء، بما يتجاوز الجينات فقط على صحة ذريته، وإن زيت السمك هو مكمل آمن ومتوفر بسهولة، يمكن أن يصبح سلاحا قويا في معركتنا من أجل جيل قادم أكثر صحة.

ولمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي الأبوي يمكن أن يؤثر على صحة النسل، أعطى الباحثون الفئران الذكور نظاما غذائيا غنيا بالدهون مع أو من دون إضافة زيت السمك. ووجدوا أن ذرية الذكور الذين تناولوا زيت السمك كان وزنهم أقل وأظهروا صحة استقلابية أفضل من ذرية الآباء الذين لم يتناولوا زيت السمك.

ويقول الباحثون، إن هذه هي الدراسة الأولى التي تدرس أنماط الميراث حصريا في الأب، وتعتمد هذه على عمل سابق لفريق البحث ذاته، والتي أظهرت فوائد مكملات زيت السمك لدى الأمهات لتقليل خطر السمنة لدى الأطفال، والتي شملت ما يقرب من 150 فأرا، قام الباحثون بإطعام الفئران الذكور نظاما غذائيا غنيا الدهون، إما مع أو من دون إضافة زيت السمك ثم تم تزاوجها مع إناث الفئران التي تناولت نظاما غذائيا صحيا منتظما قليل الدهون.

ووجد الباحثون أن النسل الذي تم تغذيتها بنظام غذائي صحي قليل الدهون وأنجبت ذكور تناولوا زيت السمك كان وزنهم أقل عند عمر 7 و21 يوما من ذرية الذكور الذين لم يتلقوا زيت السمك.

بالإضافة إلى ذلك أظهرت السلالة الأنثوية لمجموعة زيت السمك صحة استقلابية معززة، بما في ذلك تنظيم أفضل للجلوكوز و حساسية للأنسولين ويوفر هذا المفهوم إمكانات كبيرة لإعادة تشكيل استراتيجياتنا في مكافحة السمنة لدى الأطفال.

ويدرس الباحثون الآن الآليات المحتملة التي تؤثر من خلالها التغيرات الغذائية على الحيوانات المنوية، بهدف فهم أفضل لكيفية تأثير نقل المعلومات على الجيل اللاحق.