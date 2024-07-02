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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

جانب من دخول الطلاب
جانب من دخول الطلاب للجان
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ترأس ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بإمتحانات شهادة الثانوية العامة بديوان المديرية، لمتابعة سير امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بحضور أحمد والي، وكيل  مديرية التربية والتعليم ورئيس اللجنة الثلاثية، وأعضاء غرفة العمليات.

فيما استقبلت اليوم ١٥٤ لجنة ٥٦ ألفا و٢٩٩ طالبا وطالبة، حيث بدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا واطمأن شعبان على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان فى الوقت المحدد لها وسط إجراءات أمنية مشددة. 
وأكد وكيل الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لسير الامتحانات لحظة بلحظة، مؤكدا ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
ووجه شعبان لرؤساء اللجان، ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

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