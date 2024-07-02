كوريا الجنوبية تستأنف مناورات بالمدفعية قرب حدودها الشمالية

استأنفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية في نطاق المدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية لأول مرة منذ 6 أعوام، وذلك بعد تعليق معاهدة بين الكوريتين لخفض التوترات تقيّد مناورات كهذه، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي قال إن القوات أطلقت 140 طلقة باستخدام مدافع «هاوتزر كيه 9» و«كيه 105» و«إيه 1» ذاتية الدفع خلال المناورات على نطاق الخطوط الأمامية في إقليمي جيونجي وجانجوون، اللذين يقعان في نطاق 5 كيلومترات من خط الترسيم العسكري بالمنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.

وأضاف الجيش: «ركزت مناورات إطلاق النار، التي تعد الأولى من نوعها التي تتم براً بعد تطبيع التدريبات في أعقاب تعليق الحكومة الكامل للاتفاق العسكري في 19 سبتمبر، على تعزيز جاهزية المدفعية والقدرات على الرد في حال حدوث أي استفزازات من جانب العدو».

وأوضح أن «الجيش سوف يجري بصورة دورية مناورات بالذخيرة وتدريباً لوحدات المناورة في المناطق الحدودية بالمستقبل».