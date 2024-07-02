ننشر تفاصيل تقارير برلمانية يحيلها مجلس الشيوخ إلى الحكومة اليوم

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:

تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

النائب أكمل نجاتي، بشأن وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والنائب محمود القط، بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر، والنائب محمد فريد بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن الاحتفال بيوم المصريين المغتربين المصريين بالخارج.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شريف الجابري وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب أحمد فوزي بشأن التوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية المختلفة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بتوفير سلاسل الإمداد الأساسية.

النائب محمد عمار بشأن تفعيل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في إصدار السجل التجاري للشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من النائب أسامة فهيم، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا - بجيرم مرورًا بقرية قويسنا البلد وحتى الكوبري الفاصل بينهما.

النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان.

النائب أبو النجا المحرزي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة كباري علوية بمحافظة قنا.

النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء كوبري عبور مشاة على ترعة السويس بدلًا من صال أبو سليم الموجود حاليًا بعزبة الرباعية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

النائب علاء طاحون، بشأن سرعة من خدمة الصرف الصحي بزمام قرية الأنجب.

النائبة نهال المغربل، بشأن تعظيم الاستفادة من مدينة بورسعيد الجديدة في إطار مركز أشمون المنوفية علمًا بأنها داخل الحيز العمراني.

النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن: إنشاء فرع للهيئة العامة للنقل النهري في مدينة الأقصر - محافظة الأقصر.

سرعة إنشاء مدينة الأقصر الجديدة بمحافظة الأقصر.

النائب هشام سويلم بشأن الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية عزبة ميت الموز وقرية ميت الموز وقرية العسالتة وقرية مليج بمركز شبين الكوم وعزبة الماحي ببندر شبين الكوم.

النائب طارق نصير، بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات.

النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء خط سكك حديدية بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

تشغيل خط سير ميني باص ركاب داخلي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد تابع للنقل العام.

النائب هشام الحاج وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مهران، بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط ومطار القاهرة الدولي وكذلك تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط والعلمين أو مطار برج العرب خلال فترات الصيف تشجيعًا للسياحة الداخلية.

تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من: النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة بعنوان التراث الشعبي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي.

النائبة عائشة عبد الغني بشأن تدريس مادة التخاطب - لغة الإشارة - في المدارس الإعدادية والثانوية كمجال من المجالات التي لا تضاف للمجموع وتدريسها في الجامعات كمادة اختيارية.

النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تدشين منصات التقييم الإلكتروني الموحدة في الجامعات الحكومية.

إنشاء بنك البيانات الوطني والاستفادة من البيانات الضخمة.

النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة نصيف، بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والبيكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد.

تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة مقدمة من: النائبة سامية أنسي، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها.

النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء وتطوير نقاط للإسعاف على الطريق الدائري الأوسطي المتجه من وإلى العاصمة الإدارية.

النائبة نيفين جورج، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.

النائب محمد لطفي الساعي، بشأن إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة.

النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل وتعزيز مراحل إنشائه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبد الجابر، بشأن إعادة النظر في شروط منح تصاريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين.

تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن اقتراحات برغبات مقدمة من: النائب عمرو عزت بشأن تعميم المسارح المتنقلة في كل قرى ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية.

النائب إيهاب زكريا بشأن تطوير وتأهيل متحف الإسكندرية القومي بما يخلق نقطة جذب سياحي ثقافي للمدينة التاريخية.

النائب أحمد قناوى بشأن تحويل قصر ميخائيل لوقا بمدينة أسيوط متحفًا للفن القبطى وإلغاء شطبه من قائمة الآثار المصرية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الصحة والسكان والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن بدء تفعيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والتمتع بمزايا الكارت من خصومات لوسائل النقل والكشف المجاني في المستشفيات وغيرها من المميزات المرضى السرطان.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية ومنهجية وطنية لتفعيل دور مسرح الطفل لمجابهة الإرهاب والتطرف وتعزيز القيم الوطنية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، بشأن إنشاء متحف شمعي بالعاصمة الإدارية لتخليد نابغات مصر من السيدات في جميع المجالات بالعصر الحديث.

تقريرا لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن اقتراحين برغبة مقدمين من: النواب محمود أبو سديرة، مجدي القاضي، أحمد أبو الدهب، يوسف عامر، بشأن استكمال المرحلة الثانية لمعهد فتيات طهطا النموذجي إعدادي - ثانوي) بمنطقة سوهاج الأزهرية.

النواب محمود أبو سديرة، مجدي القاضي، أحمد أبو الدهب، يوسف عامر، بشأن إنشاء معهد نموذجي بمركز طما بمنطقة سوهاج الأزهرية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتطوير مسجد الخازندارة.