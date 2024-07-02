الدفاع الروسية: تدمير 5 مقاتلات أوكرانية من طراز سوخوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير خمس طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي-27 وألحقت أضرارا بطائرتين أخريين في مطار ميرهورود في منطقة بولتافا بأوكرانيا بصواريخ إسكندر-إم.

ونشرت الوزارة لقطات للهجوم أظهرت دخانا وألسنة اللهب تتصاعد من أحد المطارات.

وقالت الوزارة: "نتيجة للضربة الروسية، تم تدمير خمس مقاتلات نشطة متعددة الأغراض من طراز سوخوي 27، وأصيبت اثنتان بأضرار"، نقلا عن وكالة رويترز.

وتستهدف روسيا المطارات الأوكرانية في الوقت الذي تستعد فيه كييف لاستقبال أول طائرات إف-16 ذات التصميم الأمريكي والتي تعهدت موسكو بتدميرها.