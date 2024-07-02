القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في الجيش باستمرار عملية رفح 4 أسابيع أخرى

عقد اجتماع مهم في بداية الأسبوع بين القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفرقة غزة، وشارك في المناقشة كبار قادة الجيش والشاباك، بالإضافة إلى رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.

وتم عرض الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الحرب، والتي تعني نهاية المرحلة البطيئة للمناورات البرية والانتقال إلى غارات مستهدفة.

وخلال الاجتماع طلب جيش الاحتلال من المستوى السياسي مهلة 4 أسابيع أخرى لاستكمال العملية في رفح، أي حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وشدد جيش الاحتلال على أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، إلا أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي إعلان عن "انتهاء الحرب"، وذلك بسبب مهمة رئيسية واحدة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء، وهي عودة جميع المختطفين.

وفي الوقت نفسه، في قطاع غزة، أبلغ جيش الاحتلال سكان خان يونس أنه يجب عليهم إخلاء المنطقة استعدادًا لاستئناف الهجوم على المدينة التي غادرها في أبريل.