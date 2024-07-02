مقتل 5 جنود إسرائيليين في مواجهات مع الفصائل الفلسطينية وسط غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها الفصائل الفلسطينية في محور نتساريم، الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين 8 منهم إصاباتهم خطيرة، خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقالت، إن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم بمستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، فيما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

ونشرت مواقع فلسطينية صورًا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان، لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.