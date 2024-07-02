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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران: لا نريد حربًا إقليمية لكن ندعم حزب الله في حال التصعيد

ايران
ايران
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حذر أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني من أنه إذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً ضد حزب الله اللبناني، فإنها تخاطر بإشعال حرب إقليمية تدعم فيها طهران و"محور المقاومة" حزب الله "بكل الوسائل".

وقال مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الإيراني كمال خرازي، لصحيفة فايننشال تايمز إن الجمهورية الإسلامية "غير مهتمة" بحرب إقليمية، وحث الولايات المتحدة على ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد.

ولكن عندما سئل عما إذا كانت إيران ستدعم حزب الله عسكريا في حالة نشوب صراع شامل، قال خرازي: “إن كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل”.

وأضاف: “ستكون هناك فرصة لتوسيع الحرب إلى المنطقة بأكملها، حيث ستشارك فيها جميع الدول بما في ذلك إيران”. وفي هذه الحالة لن يكون أمامنا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل”.

وتابع قائلا: “إن توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد – لا إيران ولا الولايات المتحدة”.

المرشد الأعلى الإيراني حزب الله طهران محور المقاومة