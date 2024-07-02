رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ كلية العلوم لحصول المعمل المركزي على الاعتماد

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أسرة كلية العلوم، مُمثلة في الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، بحصول المعمل المركزي بالكلية على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، وكذلك حصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة والتميز الأكاديمي في كافة المجالات.

وأشار مندور إلى أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على جودة المناهج التعليمية المقدمة وقدرة الكلية على تلبية متطلبات سوق العمل.

ولفت إلى أن حصول المعمل على الإعتماد سيساهم في رفع تصنيف الجامعة دولياً مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة؛ لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء الأكاديمي.

وأضاف أن الاعتماد البرامجي يُمثل حافزًا لمزيد من العمل الجاد والمثابرة؛ لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

وفي الختام - أكد "مندور" أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل لكليتها وكافة أقسامها لتحقيق المزيد من النجاحات، مُشددًا على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين جميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى التعليم في الجامعة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مها فريد سليمان عن سعادتها بهذا الإعتماد، مؤكدة أن الكلية ستواصل العمل على تطوير برامجها وتحديث مناهجها؛ لتواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية.

وأشارت إلى أن هذا الإعتماد سيعزز من مكانة الكلية ويزيد من ثقة الطلاب في جودة التعليم المقدم.

كما قدمت الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور على دعمه المتواصل للكلية.

وحرصت عميد كلية العلوم على تقديم الشكر لفريق العمل بالمعمل المركزى، مؤكدة على أن تظافر الجهود هو أساس النجاح، متمنية لكليتها مزيد من التقدم ، لافته إلى أن فريق العمل بالمعمل المركزي ضم كل من : الدكتورة هبة ناجح جاد الحق الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان ومدير المعمل المركزى ، والسادة الاخصائيين بالمعمل: الدكتورة راندة عبد الظاهر محمد مدير الجودة للمعمل والدكتورة حكمت مرشدى محمود المدير الفنى للمعمل و الدكتور يوسف زكريا والدكتور تيسر الشافعى والدكتور هشام قسام والدكتورة سارة محمد.

كما أرجعت عميد كلية العلوم حصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد إلى مجهودات السادة أعضاء هيئة التدريس ومنهم: الدكتور مدحت أحمد رخا، الدكتورة سوزان محمد على، الدكتورة الشيماء مصطفى، الدكتور محمد على أحمد، الدكتور عبد الوهاب سعيد، الدكتور محمود حربي، الدكتور محمد أبو الحمد، والدكتورة إنتصار عبد الله.