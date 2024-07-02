أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 545 ألفا و90 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 545 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1280 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8107 دبابات و15 ألفا و566 من المركبات المدرعة و14 ألفا و655 من النظم المدفعية و1114 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و874 من أنظمة الدفاع الجوي و2335 من صواريخ كروز و360 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2452 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و787 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و641 طائرة بدون طيار".

