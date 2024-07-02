الثانوية العامة 2024.. 18 ألف طالب بالفيوم يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بـ40 لجنة

يؤدى الطلاب في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزى"، وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وهى رابع المواد الأساسية التى تضاف إلى المجموع.

وتشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى على37 سؤالا بينهم ثلاثة أسئلة مقالية، و34 سؤالًا موضوعيًا.

ويوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالًا موضوعيا منها 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

وكان الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى قد أدوا الامتحان فى أربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الأول واليوم الثانى الاقتصاد والإحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى المجموع وعقب الإجازة تم تأدية الامتحان فى ثلاث اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وتستقبل 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة الذين توافدوا على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان أبوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألفا 274 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين.

وأطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة، وتحفيزهم بعبارات تحفيزية قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلى تقديم المياه والعصائر المجانية لهم.

وصرح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم، بأنه حرصاً على الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجاناً، بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تحفيزية، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم .

وأضاف مدير إدارة شرق: أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد، ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.

وقامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.