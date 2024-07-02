رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مجمع امتحانات للطلاب

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عرفة محمود مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتورة جميانة داود المدرس بكلية الهندسة، وطروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة افضل المقترحات لإنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة واستثمار المساحات المتاحة بمحيط الكليات حيث سيتم تزويد هذه الأماكن بمقاعد مرقمة وتوفير التهوية والإضاءة الكافية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية وتوفير أماكن ملائمة للاستذكار وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه التجهيزات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية بالجامعة والاهتمام بالمظهر الحضاري والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والاهتمام بالمظهر الحضاري وتوفير أفضل وسائل الأمن والسلامة.

وتفقد رئيس الجامعة الأماكن المقترحة لتنفيذ مجمع الامتحانات.