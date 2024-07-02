الثانوية العامة 2024.. توزيع رسائل تحفيزية لرسم الابتسامة على وجوه الطلاب بدمياط

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بتوزيع رسائل تحفيزية وهدايا مصنوعة يدويا على طلاب الثانوية العامة قبيل دخول اللجان صباح اليوم الثلاثاء قبيل بدء الامتحان، حيث قاموا بالتواجد أمام كلا من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين واللوزي الثانوية بنات وتوزيع ستيكي نوتس لتشجيع الطلبة وكسر حالة الرهبة قبيل دخول الامتحان.

قام أعضاء الاتحاد بلقاء الطلاب قبيل بدء اللجان وفتحها وتوزيع هدايا مصنوعة يدويا وسط حالة من البهجة قاموا بنشرها أمام اللجان.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت على الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت إلى أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من أعمال الامتحانات، كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لأعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.