أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 2 يوليو 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,623 جنيها للشراء، و3,600 جنيه للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,170 جنيها للشراء، و3,150 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,717 جنيها للشراء، و2,700 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,113 جنيه للشراء، و2,100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25,360 جنيه للشراء، و25,200 جنيه للبيع.

وسجلت سعر الأونصة نحو 112,671 جنيها للشراء، و111,960 جنيها للبيع.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3,622,857 جنيه للشراء، و3,600,000 جنيه للبيع.