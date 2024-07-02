الثانوية العامة 2024.. توافد الطلاب على لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بالإسكندرية

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية، على لجان الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يؤدي 54502 طالبا بالثانوية العامة في الإسكندرية، منهم 17455 طالبا للشعبة الأدبية، و24280 طالبا لشعبة العلوم، و(10565) طالبا لشعبة الرياضيات و(2202) طالب للدولي.

ويبدأ امتحان اللغة الاجنبية الأولى سواء مادة اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 2 يوليو، ويستمر لمدة 3 ساعات، وينتهي في تمام الساعة الحادية عشرة، من امتحانات الثانوية العامة 2024 ضمن المواد الأساسية في المجموع.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.