والد أحمد ضحية صديقه: عائلة مجرمة.. خلصوا على ابني ووضعوا جثته داخل سجادة وألقوها في البدرشين

قال والد الشاب «أحمد» ضحية القتل على يد صديقه وأسرته وآخرين، إن نجله كان يعمل على توك توك بنطاق محل سكنهم في منطقة حلوان، وقبل نحو 8 أشهر من الآن ترك العمل على مركبة وراح يعمل في أحد المطاعم، وكانت حياته الأمور تسير بشكل طبيعي حتى يوم وقفة عرفات قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك.

جريمة شياطين 15 مايو

وأضاف والد الضحية في تصريحات خاصة لجريدة «البوابة نيوز»، أن نجله لم يكن يمتلك هاتف محمول ومَن يرغب من زملائه في التواصل معه كان يتصل به على هاتف والدته، ومن بينهم كان صديقه «عبده» المتهم بقتله والذي اتصل بوالدته قبل الحادث أكثر من مرة وطلب منها ضرورة تواصل «أحمد» معه، وهو الأمر الذي تحقق عند وصوله ابني إلى المنزل، حيث أخبرته والدته بقيام «عبده» بالاتصال به أكثر من مرة فقام بالاتصال به ثم خرج من المنزل يوم وقفة عرفة وأخبرنا أنه متجه نحو صديقه من الحصول على مبلغ مالي منه.

وتابع الأب:« جاء العيد ولم يأتِ نجلي نحو المنزل، واعتقدنا أنه مثل كل مرة يقضي العيد بين أصدقائه حتي ورد الينا اتصال هاتفي مع وحدة مباحث حلوان أخبرونا فيه بضرورة نحو القسم، وقضينا في التحقيقات نحو 48 ساعة ولم يخبرنا أحد بالأمر حتى أخبرونا في نيابة البدرشين أن نجلي عثروا عليه مقتولا وملفوفا داخل سجادة بالطريق الأوسطي بنطاق قسم شرطة البدرشين، ووقتئذ لم نكن نعلم مَن هو مرتكب الجريمة، وسألني أحد الضباط بفريق البحث: «هل ابنك خرج من البيت زعلان أو انت ضربته؟.. فجاوبته لا يا باشا محدش زعله، ده كان شايل الهم معايا وأكبر أولادي»، وبعدها سألني ضابط آخر برتبة مقدم من آخر شخص تواصل من ابنك؟: «فجاوبته صديقه عبده»، وحينها بدأ فريق البحث يبحث ويفحص علاقات عبده، حتي تم كشف اللغز».

وأوضح الأب: «عرفت بعد ضبط الجناة أن عبده القاتل استدرج ابني نحو شقة سكنية في مدينة 15 مايو محل سكنهم، واستعان بشقيقه و3 آخرين وقاموا بإنهاء حياة ابني بسبب خلافات مالية بينهما، مستطردا: «والدة المتهم وشقيقته شاهدوا جثة ابني داخل المنزل، ورغم ذلك تستروا على الجريمة، والشركة ألقت القبض عليهم وتم إخلاء سبيلهم من النيابة، بينما قام شقيقه الطبيب بوضع الجثة داخل سيارته وإلقائها بالطريق الأوسطي في منطقة البدرشين».

وطالب والد المجني عليه، النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، للقصاص لدماء نجله الذي قتل دون أن يرتكب جرما أو يقترف ذنبا، متابعاً: «لن يهدأ قلبي سوى بإعدام المتهمين».