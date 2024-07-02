8 نصائح لتخفيف توتر طلاب الثانوية العامة

يعيش العديد من طلاب الثانوية العامة حالة من التوتر والقلق بسبب ضغط المذاكرة وصعوبة بعض الامتحانات، حيث تعتبر ضغوط المذاكرة والاستعداد للاختبارات تحديات كبيرة لطلاب الثانوية العامة، ولكن من خلال اتباع نصائح الرعاية الذاتية البسيطة مثل ممارسة الرياضة، والتنفس العميق، وتناول الغذاء الصحي، يمكن للطلاب تخفيف التوتر وزيادة فرص نجاحهم في الامتحانات بشكل كبير، وتقدم لكم “البوابة نيوز" نصائح مهمة للطلاب لتخفيف هذا التوتر والحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحرجة.

ممارسة أي نشاط بدني:

من الضروري أن يحرص الطلاب على النوم الكافي في أول ساعات الليل وحتى ساعات الفجر، وكذلك ممارسة الرياضة ولو لمدة 10 دقائق يوميًا، حيث تساهم التمارين في تقليل مستويات هرمونات التوتر وتحفيز إنتاج الإندورفين، الذي يلعب دورًا هامًا في رفع المزاج والشعور بالسعادة.

تقليل استهلاك السكر:

يمكن أن يزيد تناول السكر من مستويات الإجهاد لدى الأشخاص، حيث يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يرتبط بزيادة التوتر، فينبغي على الطلاب الابتعاد عن الأطعمة ذات السكريات العالية واختيار الخيارات الغذائية الصحية بدلًا منها.

التمارين التنفسية العميقة:

يمكن أن تقلل تقنيات التنفس العميق من مستويات الكورتيزول، الذي يعد هرمونًا للتوتر، وتساعد في التخلص من القلق والتوتر الناجم عن ضغوط المذاكرة.

أهمية ضوء الشمس:

يساعد التعرض لأشعة الشمس على زيادة مستويات السيروتونين في الجسم، مما يساهم في تحسين المزاج والتخفيف من التوتر والقلق، فمن المفيد للطلاب أخذ فترات قصيرة من الوقت في الخارج أثناء فترات الاستراحة من المذاكرة.

النشاطات المنفردة والتأمل

تعد النشاطات الهادئة مثل التأمل فرصة ممتازة للطلاب للاسترخاء وتفريغ الضغط العقلي، وقد يكون الخروج لنزهة قصيرة في الطبيعة عاملًا فعالًا في تهدئة العقل وتجديد النشاط للطلاب.

التمدد وتمارين الإطالة:

تُظهر الدراسات أن تمارين الإطالة تساهم في تقليل التوتر وضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين مرونة الجسم، مما يساعد الطلاب على الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء فترات الاستراحة.

تأثير فيتامين C:

فيتامين C هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم لعدد من الوظائف الحيوية، ويُعتبر من الفيتامينات الذائبة في الماء، مما يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم ويجب توفيره يوميًا من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، ويحافظ على صحة الأنسجة والأوعية الدموية، ودعم جهاز المناعة، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام، ويتواجد بكثافة في البرتقال والليمون والجريب فروت

أهمية النوم الكافي

يلعب النوم الجيد دورًا حاسمًا في تقليل آثار التوتر والقلق، ويجب حرص الطلاب على الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساهم النوم الجيد في تجديد الطاقة والاستعداد الجسدي والعقلي للاختبارات.