كوبا أمريكا 2024| منتخب الولايات المتحدة يودع البطولة بسبب أوروجواي

تلقى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة مريرة أمام أوروجواي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب أرووهيد ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو المنتخبين في هز الشباك، بالرغم من الاستحواذ النسبي من لاعبي أوروجواي على الكرة.

وفي الشوط الثاني، بدأت المحاولات سريعًا لقص شريط أهداف المباراة، حتى نجح ماثياس أوليفييرا في تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 66 ليتقدم لمنتخب أوروجواي على منتخب أمريكا.

وحاول منتخب الولايات المتحدة إدراك التعادل، بعد تغييرات عديدة من المدرب جريج برهالتر، لكن دون جدوى.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يودع كوبا أمريكا 2024

وبهذه الخسارة، ودع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (منتخب البلد المستضيف) منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 من دور المجموعات بعد هزيمته من أوروجواي.

وكان منتخب الولايات المتحدة يحتاج للفوز على أوروجواي أو التعادل لخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثالثة، ليتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 على حساب بنما، ولكن فاز الأخير على بوليفيا بثلاثية مقابل هدف، في ظل خسارة منتخب أمريكا من أوروجواي جعلته يودع البطولة من الدور الأول.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب بنما إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب أوروجواي المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، والذي بدوره حسم تأهله من الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.