كوبا أمريكا 2024| منتخب بنما يفوز على بوليفيا بثلاثية

فاز منتخب بنما على بوليفيا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إنتر & كو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب بنما على بوليفيا بهدف للا شئ، سجله خوسيه فاجاردو في الدقيقة 22 من صناعة كريستيان مارتينيز.

وفي الشوط الثاني، أحرز برونو ميراندا هدف التعادل لصالح منتخب بوليفيا في الدقيقة 69، قبل أن يرد منتخب بنما بهدفين متتاليين.

أعاد إدواردو جيريرو منتخب بنما للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 79 بتمريرة من زميله إيريك دافيد.

وأضاف سيزار يانيس الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، ليفوز منتخب بنما على بوليفيا بنتيجة 3-1.

منتخب بنما يتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وبهذا الفوز، اقتنص منتخب بنما بطاقة التأهل الثانية لدور ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 من المجموعة الثالثة.

وتأهل منتخب بنما لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 رفقة أوروجواي، وذلك على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب بنما وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تذيل منتخب بوليفيا الترتيب بلا نقاط من 3 مباريات ليودع البطولة القارية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.