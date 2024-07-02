كوبا أمريكا 2024| منتخب بنما يتقدم على بوليفيا بالشوط الأول

تقدم منتخب بنما على بوليفيا بهدف مقابل لا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب إنتر & كو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر منتخب بنما على مجريات اللعب في الشوط الأول، وترجم سيطرته إلى هز شباك بوليفيا في أول نصف ساعة.

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، خوسيه فاجاردو في الدقيقة 22 من صناعة كريستيان مارتينيز، ليضع منتخب بنما في المقدمة على بوليفيا.

كوبا أمريكا 2024

ويتطلع منتخب بنما للفوز على بوليفيا، مع انتظار خسارة منتخب أمريكا من أوروجواي في نفس التوقيت؛ للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يحتل منتخب بنما المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أمريكا وصيف الترتيب حتى الآن، بينما يتذيل منتخب بوليفيا ترتيب المجموعة بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.