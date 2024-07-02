كوبا أمريكا 2024| شوط أول سلبي بين أوروجواي والولايات المتحدة

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب أوروجواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، المقامة حاليًا على ملعب أرووهيد ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

فشل لاعبو المنتخبين في هز الشباك في الشوط الأول، بعد محاولات عديدة في ظل استحواذ متبادل بين اللاعبين وانحصار اللعب في منقطة وسط الملعب في أغلب الأوقات.

ولم يسدد لاعبو منتخب أوروجواي أي كرة خطيرة على مرمى منتخب الولايات المتحدة، رغم أنه صاحب الاستحواذ الأكبر على الكرة.

مباراة أوروجواي والولايات المتحدة

وحسم منتخب أوروجواي تأهله إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على بنما وبوليفيا في الجولتين الأولى والثانية.

يتصدر منتخب أوروجواي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في وصافة الترتيب بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن بنما.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.