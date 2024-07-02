بايدن ينتقد قرار المحكمة العليا بحصانة ترامب: سابقة خطيرة تضعف سلطة القانون

انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية.

وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، يوم الاثنين: "لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساو أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".

واعتبر أن قرار المحكمة العليا "يغير ذلك بشكل جذري".

وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن، "الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله، أي سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب".

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارا بأن ترامب يتمتع بالحصانة الجزئية من الملاحقة القضائية، والتي تشمل أعماله في إطار أدائه لمهام منصبه فقط.