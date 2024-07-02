بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل مطلع الكيلو 72 بمنطقه كوم اوشيم بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بتلقيه بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل الكيلو 72.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 9 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وهم محمد محمد عبد الغني بليدي 35 عاما ومقيم بقريه الروضة، وربيع محمد قرني 27 عاما ة، ومقيم بقريه كفر محفوظ بدائرة مركز طامية، وإصابة 10 آخرين.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، كما تم نقل 10 مصابا إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لأسرهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرهم في الفيوم.