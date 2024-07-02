كوبا أمريكا 2024| تشكيل مباراة بنما ضد بوليفيا

أعلن توماس كرستيانسين، المدير الفني لمنتخب بنما، التشكيل الأساسي الذي يواجه به بوليفيا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب بنما، اليوم الثلاثاء، بوليفيا على ملعب إنتر & كو ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويتطلع منتخب بنما للفوز على بوليفيا، مع انتظار خسارة منتخب أمريكا من أوروجواي في نفس التوقيت؛ للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يحتل منتخب بنما المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أمريكا وصيف الترتيب حتى الآن، بينما يتذيل منتخب بوليفيا ترتيب المجموعة بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب بنما لمواجهة بوليفيا

حراسة المرمى: موسكوارا

خط الدفاع: موريللو - كوردوبا - فارينا - دافيد

خط الوسط: مارتينيز - ويلش - هارفي

وفي الهجوم: بلاكمان - فاجاردو - إيدجار.

تشكيل منتخب بوليفيا لمواجهة بنما

كما أعلن أنطونيو كارلوس زاجو، المدير الفني لمنتخب بوليفيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بنما، والذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: فيسكارا

خط الدفاع: كويلار - هاكوين - سواريز

خط الوسط: روتشا - سيسبيديس - فيلاميل - ساقريدو

وفي الهجوم: ميجيليتو - ألجاراناز - فاكا.