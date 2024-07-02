كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب الولايات المتحدة لمواجهة أوروجواي

أعلن جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أوروجواي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أوروجواي على ملعب أرووهيد ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي، تشكيل منتخب الولايات المتحدة أمام أوروجواي، رفقة فولارين بالوجان وجيوفاني رينا.

ويحتاج منتخب أمريكا للفوز على أوروجواي للتأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد انتصاره على بوليفيا وخسارته من بنما.

يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بنما صاحب المركز الثالث، بينما يأتي منتخب أوروجواي في صدارة الترتيب بـ6 نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أوروجواي

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سكالي - ريتشاردز - تيم ريم - روبنسون

خط الوسط: وستون مكيني - يونس موسى - تايلر أدامز

وفي الهجوم:كريستيان بوليسيتش - فولارين بالوجان - جيوفاني رينا.