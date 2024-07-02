كوبا أمريكا 2024| نونيز يقود تشكيل منتخب أوروجواي أمام الولايات المتحدة

أعلن المخضرم مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب أرووهيد ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، هجوم منتخب أوروجواي أمام أمريكا، في ظل تواجد ثنائي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين فيديريكو فالفيردي ورونالد أراوخو أساسيين.

وحسم منتخب أوروجواي تأهله إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على بنما وبوليفيا في الجولتين الأولى والثانية.

يتصدر منتخب أوروجواي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في وصافة الترتيب بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن بنما.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة أمريكا

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: نانديز - رونالد أراوخو - أوليفييرا - فينا

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - أراوجو.