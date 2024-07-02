استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في قطاع غزة، تركزت على مدينة خان يونس جنوبًا، وحي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء وإصابات بين المواطنين، خاصة في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين، بما فيهم الجرحى والمرضى، على مغادرة مستشفى غزة الأوروبي تحت وابل من القصف المدفعي وتهديدات بالاستهداف.

كما استهدفت الغارات بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها على حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت المصادر أن قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.