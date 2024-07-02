رسميا.. الزمالك يشكو ثروت سويلم لرابطة الأندية ويطالب بمعاقبته

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية، ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، بسبب تصريحاته عن النادي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يشكو ثروت سويلم

وتقدم الزمالك بتقديم شكوى في رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد ثروت سويلم عقب اجتماع مجلس إدارة الزمالك يوم الجمعة الماضية، وقرر التقدم بشكوى ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد تصريحات الأخير عن أزمة المباريات المؤجلة في الدوري، واعتراض الزمالك على استكمال مبارياته في البطولة قبل خوض جميع الفرق مبارياتها المؤجلة.

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أكد في وقت سابق، إن هناك لائحة تحكم الأمور التنظيمية في الدوري، وسيتم التعامل بها حال تمسك الزمالك بموقفه من عدم لعب مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية: الأهلي يمثل الكرة المصرية في البطولات الإفريقية، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل مبارياته، ولم نصل إلى مرحلة المباريات النهائية التي تحسم الدوري من أجل مطالبة الزمالك بلعب المباريات المؤجلة للفرق المنافسة، ولم نتواصل مع الزمالك بشأن اعتراضه على موعد المباريات.