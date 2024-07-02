دفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بالصف، وذلك عقب مناظرة جثمانيهما، والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة الصف، إخطارا من، غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخصين غرقا في نهر النيل بالصف،

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.