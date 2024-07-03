«أمن الفيوم» تنجح في القبض على المتهم بتهديد الصحفي أشرف سويلم

نجحت مديرية أمن الفيوم في سرعة القبض علي المتهم بتهديد صحفي البوابة أشرف سويلم بعد تحديد مكان إقامة المتهم بقرية العدوة بمحافظة المنيا وتحرر المحضر بالواقعة رقم 4040 إداري قسم بندر أول الفيوم.

وتلقى مدير أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي بلاغا من الصحفي أشرف سويلم صحفي جريدة وموقع البوابة وعضو نقابة الصحفيين بقيام أحد الأشخاص المجهولين بتهديده بالقتل وسبه وقذفه تليفونيا.

وأمر مدير أمن الفيوم على الفور بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حسام أنور مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم والعميد محمد عادل نائب مأمور قسم بندر الفيوم والمقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم بندر الفيوم، وتم تحديد هوية المتهم ومحل إقامته بقرية العدوة بمحافظة المنيا وتم تشكيل قوة امنية قامت بسرعة القبض على المتهم وإحالته للتحقيقات أمام وكيل النائب العام بالفيوم محمود زايد.

وتتقدم «البوابة نيوز» برئاسة الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة بالشكر والتقدير لمدير أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي والفريق الأمني الذي قام بسرعة القبض على المتهم ويضم كل من اللواء حسام أنور مدير المباحث الجنائية والعميد محمد عادل نائب مأمور قسم بندر الفيوم والمقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم بندر الفيوم ووكيل النائب العام محمود زايد على جهودهم المتميزة.