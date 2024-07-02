انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمول تجاري بالشيخ زايد

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مول تجاري في مدينة الشيخ زايد، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق مول بالشيخ زايد

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اخطارا، من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مول في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية، بالتنسيق مع مأمور القسم، بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتم محاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه، ولم يسفر عن وقوع إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.