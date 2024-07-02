كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي جديد يحمل رأسا حربيا ضخما

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا جديدًا، الاثنين، قادرًا على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية، فجر الاثنين، صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، حسبما قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر".

كانت الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية ذكرت يوم الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح في 26 يونيو صواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل "لفصل رؤوسها الحربية المناورة والتحكم في توجيهها".

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وانتهى الأمر بالفشل.