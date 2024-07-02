بسبب التكييف.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمركب نيلي بالجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمركب نيلي بكورنيش الجيزة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي بالتكييف الخارجي بالطابق الثالث للمركب، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل بالجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتكييف الخارجي بالطابق الثالث للمركب.

وتم الدفع بلنش وسيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.