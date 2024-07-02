دفن جثماني شخصين لقيا مصرعهما في انقلاب موتوسيكل بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أعلى الطريق السريع بالعياط، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق السريع بقرية البليدة في مركز العياط، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة، تبني أن شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، سقطا من أعلى الطريق، مما أدى لإصابتهما، ليفارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.