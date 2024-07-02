محافظة جنوب سيناء تواصل احتفالاتها بذكرى 30 يونيو

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لليوم الثاني علي التوالي احتفالية فنية بمناسبة ذكرى 30 يونيو بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء، وأقيم الحفل برعاية تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وذلك بالمسرح المكشوف بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، بدء الحفل بالسلام الوطني، ثم قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي.

وأثنى محافظ جنوب سيناء علي الفرقة، وما تقدمه من أغاني وطنية وتراثية وشكر رئيس هيئة قصور الثقافة لتعاونه مع المحافظة، وقرر مكافأة الفرقة لمشاركتها المتميزة علي مدار يومين بشرم الشيخ.

حضر الاحتفال الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واحمد فريج مدير الثقافة بالمحافظة، وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية، وجمع من أهالي مدينة شرم الشيخ.