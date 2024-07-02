النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بالمهندسين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ ٧ أشخاص أصيبوا أثر سقوط مصعد بعقار سكني بمنطقة المهندسين، وكلفت بانتداب لجنة هندسية لفحص المصعد والتأكد من صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا، بسقوط مصعد بداخله عدد من الأشخاص في منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإنقاذ البرى إلى المكان، وتبين سقوط اسانسير العقار، وجرى اخراج المصابين ونقلهم الى المستشفى، واستعملت النيابة عن الحالة الصحية لهم.

ويجري فحص المصعد فنيا لبيان سبب سقوطه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.