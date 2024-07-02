يورو 2024.. ديوجو كوستا يقود البرتغال للتأهل لربع النهائى

قاد ديوجو كوستا المنتخب البرتغال، للتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره سلوفينيا، بركلات الترجيح، بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 من "يورو 2024".

وشهدت المباراة في الدقيقة 105 من عمر اللقاء أضاعه ركلة جزاء للدون كريستيانو رونالدو، لتتجه المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي والاشواط الإضافية الى ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبى الذى استمر لأربع أشواط.

واحرز ثلاثية البرتغال من ركلات الجزاء، اللاعب كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

فيما نجح ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال، في التصدي لجميع ركلات الجزاء لمنتخب سلوفينيا.