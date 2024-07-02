أحمد أمين يوجه الشكر لدنيا سمير غانم لمشاركتها في مهرجان نبته ضمن فعاليات العلمين الجديدة

أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته باختياره رئيس لمهرجان نبته للأطفال في دورته الأولى ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، الذي كشف عن تفاصيله منذ ساعات خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان.

ونشر أحمد أمين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "سعيد جدا إني أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش مهرجان العلمين.. وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم بيتحقق".

وأضاف قائلا: "هتقولو طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر أكبر رئيس مهرجان كبير بقى للكبار..لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم.. من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل ١٠ سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لإني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز".



كما وجه أمين الشكر لعدد من فريق العمل الخاص بالمهرجان وقال: "وحابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها".

واختتم حديثة قائلا: أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي.. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا.