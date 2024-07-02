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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة تهنئ المستشار عبد الراضي أحمد لتعيينه رئيسا للنيابة الإدارية

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار عبد الراضي أحمد صديق بمناسبة ثقة القيادة السياسية وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

سائلين المولي عز وجل له دوام التوفيق والسداد في قيادة هيئة النيابة الإدارية لأداء واجبها القانوني والقضائي كأحدي الهيئات القضائية الهامة في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، والله ولي التوفيق.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

القيادة السياسية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية