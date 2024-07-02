التزام المولات بقرار الغلق 12 صباحا والمحال التجارية 10 مساءً

رصدت عدسة "البوابة نيوز"، التزام المحال التجارية والمولات والورش، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن الإغلاق لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال اليوم الأول لتنفيذ القرار.

وحرص أصحاب المحال التجارية في مدينة السادس من أكتوبر على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية.

وأعلنت الحكومة عن فتح المحلات التجارية، أبوابها يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، وتغلق في الساعة العاشرة مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، سيتم تمديد فترة العمل لتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما يعني تخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية الحالية.

وتفتح المولات التجارية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستستمر فترة العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وأعلنت الحكومة، عن فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ستستمر خدمات التوصيل والتيك أواي للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات. وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستغلق في الساعة الواحدة صباحًا.

وفيما ستفتح الورش ومحلات الأعمال الحرفية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في الساعة السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك لضمان توفير الخدمات الهامة للجمهور.