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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة تهنئ المستشار أحمد عبد الحميد لتعيينه رئيسا لمجلس الدولة

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة  المستشار أحمد عبد الحميد عبود بمناسبة ثقة القيادة السياسية وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.

سائلين المولي عز وجل له دوام التوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة لأداء واجبه القانوني والقضائي كأحد الجهات القضائية الهامة في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، والله ولي التوفيق.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة