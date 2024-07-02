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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

" دموع تحت الرمال"| القصة الكاملة لريان المنيا الجديد.. سقط تحت الردم وترك 6 أطفال

البئر الذى سقط فية
البئر الذى سقط فية ريسان المنيا الجديد
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ساعات من البقاء تحت ردم الرمال  ولحظات  من الدموع اختلطت فيها  الصرخات بالآمال  حاول فيها الشاب عبدالله  والذى اطلق علية ريان المنيا  ان يتمسك بالأمل  ويمد يدية للنجاة  ويصارع الموت ولكن القدر قال كلمته  فكان ريان المنيا  على موعد مع القدر  لم يكن يعلم في صباح ذلك اليوم  الذى تناول فيه الإفطار مع أبناءه  الستة ان الموت ينتظره  وسوف يفارقهم تحت ردم الرمال  في حفرة الصرف الصحي التي كان يحفرها في لحظات اختلط فيها الدعاء بالبكاء وابتهالات الأهالي من اجل إنقاذه  ولكنة القدر، وسادت حالة من الحزن بين أبناء قريته على هذا الشاب الذى ترك  ستة من الأبناء  وأعاد للأذهان هذا الشاب قصة  "طة "  "ريان المنيا"  الذى سقط فى بئر على عمق 22 متر  منذ أسابيع قليلة قضى فيها ساعات داخل البئر الضيق يصارع الموت واستخرج جثمانه بعد أيام تحت الأرض في البئر السحيق.

قال شهود عيان، إن الشاب المتوفى يبلغ من العمر 47 عامًا، ويعول أسرة ولديه 4 بنات وولدين، لافتًا إلى أنه كان يحفر بجوار منزله حفرة  لتركيب خزان مياه وأضاف أن الأرض رملية مما أدى إلى انهيار الحفرة عليه، وعلى الفور تدخل عدد كبير من الأهالي والمارة من أجل مساعدته وانتشاله من داخل الحفرة  ولكن  الحفرة ردمت عليه اثناء الحفر   وحاول الأهالي إنقاذه ، ولكنهم  اثناء الحفر  كانت  الرمال  تزيد بشكل اكبر موضحا  أنه على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة المنيا، وأضاف اخر، إنه تم الدفع بـ فريق إنقاذ من أجل انتشال الشاب من داخل البئر بعد سقوطه بداخله منذ الساعة التاسعة صباحًا ولكن  مات عبد الله  داخل الحفرة لان الحفرة  ردمت علية  سقط   فيها من الساعة التاسعة صباحا   عندما كان يقوم بعمل  خزان مياه وجميع أهالي القرية فى حالة حزن علية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استخراج جثمان أحد مواطني نجع العقولة، مركز ملوى، بعد سقوطه أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله.وكان قد وجه المحافظ فور تلقى الإخطار من غرفة عمليات المحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة وتاج أبو سداح رئيس مركز ملوى، بالانتقال إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة المعنية من ( مديرية الأمن وشرطة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة)، حيث تمت الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية وشملت ( ٤ لوادر و٢ حفار و٢ سلم كهربائي و٢ سيارة للمياه )وتم استخراج جثمان المتوفى وذلك بمعرفة الدفاع المدني، وتسليم الجثمان لمشرحة مستشفى ملوى العام، كما تم عمل كردون أمني حول المنزل لحين الانتهاء من التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

جاء ذلك بعد تلقي غرفة عمليات المحافظة اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً، بلاغًا يفيد بوفاة عبد الله.س.ع (٤٥ سنة)، المقيم بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة، التابعة لمجلس قروى دروة جنوب غرب مركز ملوى، أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله بمساعدة شقيقه ونجله، مما تسبب في وفاته إثر سقوطه داخل البئر.

يشار إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادث سقوط الطفل " ريان" في بئر بدولة المغرب الشقيقة والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله وإنقاذه

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