العالم علمين| الفنان أحمد أمين يكشف تفاصيل مهرجان "نبتة"

كشف الفنان أحمد أمين رئيس مهرجان "نبتة" المخصص للطفل والنشء تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان، والتي تقام في الوقت نفسه مع النسخة الثانية من مهرجان العلمين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم أمس الإثنين في منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد أمين أن "نبتة" يهدف إلى دعم صناعة عوالم وقصص وشخصيات للأطفال، مع التركيز على تحويل هذه الأفكار إلى منتجات وفعاليات ووسائط تفاعلية. وأوضح أن المهرجان يشمل الفئة العمرية من صفر إلى المراهقة المبكرة، ويُعد منصة للموهوبين والمبدعين لدعمهم في هذا المجال التحدي.

وأشار إلى تقديم مجموعة واسعة من ورش العمل في مجالات الحكي، الرسوم المتحركة، وريادة الأعمال للأطفال، بالإضافة إلى وجود خبراء مصريين متميزين في صناعة محتوى الأطفال، قادرين على تحقيق نجاحات كبيرة داخل مصر وخارجها.

ويعد مهرجان "نبتة" مبادرة تربوية وترفيهية تهدف إلى تعزيز الإبداع والتفاعل بين الأطفال والمحترفين في مجال صناعة المحتوى، مع التركيز على تعزيز مشاركة الأطفال في الثقافة والفنون.

وجه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجميع الحضور في مؤتمر الإعلان عن النسخة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة، معبرًا عن امتنانه للجهات الداعمة والإعلاميين.



وأكد "الفقي" أن الشركة لديها أهداف متعددة تشمل دعم صناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، مؤكدًا على دورهم في تنمية الحياة الترفيهية في مصر، ورفع التوعية السياحية عن المدن الجديدة من خلال المهرجانات.

وفيما يتعلق بالنسخة الجديدة من المهرجان، أعرب الفقي عن طموحات الشركة في مضاعفة عدد الحضور، وتقديم أكثر من 10 حفلات وأكثر من 35 فعالية متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، مشيرًا إلى فخرهم بمهرجان "نبتة" الذي يخصص اهتمامًا خاصًا للأطفال.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن قرار تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، وقد أظهرت هذه الخطوة واضحًا من خلال الملصقات الدعائية للمهرجان، حيث تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان "العالم علمين".