العالم علمين| عمرو الفقي: المهرجانات محرك أساسي لتنشيط السياحة وترويج المدن الجديدة.. وتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجميع الحضور في مؤتمر الإعلان عن النسخة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة، معبرًا عن امتنانه للجهات الداعمة والإعلاميين.



وأكد “الفقي” أن الشركة لديها أهداف متعددة تشمل دعم صناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، مؤكدًا على دورهم في تنمية الحياة الترفيهية في مصر، ورفع التوعية السياحية عن المدن الجديدة من خلال المهرجانات.

وفيما يتعلق بالنسخة الجديدة من المهرجان، أعرب الفقي عن طموحات الشركة في مضاعفة عدد الحضور، وتقديم أكثر من 10 حفلات وأكثر من 35 فعالية متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، مشيرًا إلى فخرهم بمهرجان "نبتة" الذي يخصص اهتمامًا خاصًا للأطفال.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن قرار تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، وقد أظهرت هذه الخطوة واضحًا من خلال الملصقات الدعائية للمهرجان، حيث تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان "العالم علمين".

مؤتمر مهرجان العلمين - العالم علمين

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