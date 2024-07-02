حريق هائل بمدرسة العلوية الإسلامية الإعدادية في البحيرة.. صور

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من السيطرة علي حريق هائل بمخلفات وبقايا الأشجار داخل مدرسة العلوية الإسلامية بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود، دون حدوث إصابات.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تبين أن الحريق اندلع في فروع الأشجار والمخلفات داخل مدرسة العلوية في قرية نكلا العنب المغلقة.

تمكن رجال الحماية المدينة، من السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة، قبل امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقال أحد الأهالي، أن مدرسة العلوية الإسلامية الإعدادية، مغلقة منذ سنوات، والمبني آيل للسقوط، ويهدد حياة المواطنين بالمنطقة، بالإضافة لوجود أشجار ومخلفات داخل فناء المدرسة.

مدرسة العلوية الإسلامية الإعدادية ثالث أقدم مدرسة في مصر

تعد مدرسة العلوية الإعدادية الإسلامية المشتركة بقرية نكلا العنب التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بمحافظة البحيرة، ثالث أقدم مدرسة على مستوى الجمهورية، تم إنشاؤها عام 1897 لتكون منارة العلم والمعرفة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

افتتحها الزعيم الراحل مصطفى كامل باشا عام 1900 خلال زيارته للقرية قائلا عبارته الشهيرة التي وضعت على لافتة المدرسة ومازالت موجودة حتى الآن وهي "من فتح مدرسة فقد أغلق سجنًا".