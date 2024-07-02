رئيس مركز دمنهور يتفقد الشوارع لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

أعلن محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في الشوارع والميادين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين، الأول من يوليو، والذي سيستمر حتى 26 سبتمبر 2024، لتخفيض استهلاك الكهرباء.

وكلف رئيس مدينة دمنهور، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم.

وناشد «كچك»، أصحاب المحلات المحال التجارية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

مواعيد غلق المحلات التجارية

الجدير بالذكر أن مواعيد غلق المحلات تبدأ من أول يوليو عام 2024م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، على أن تكون مواعيد عمل المحلات التجارية من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع مد العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ساعة لتغلق في الحادية عشر مساءً.

وفيما حددت الحكومة، مواعيد عمل المولات سيكون يوميًا من العاشرة صباحًا والغلق الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون الغلق في الواحدة صباحًا.

وفيما يخص مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، فستكون من السادسة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وفيما أعلنت الحكومة عن استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.



