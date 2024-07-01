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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترد على تصريحات ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله بشكل سريع، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وعد فيها بحل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا تم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى.

في مؤتمر صحفي عقب تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، أكد نيبينزيا، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية، أن "الأزمة الأوكرانية لا يمكن حلها في يوم واحد".

وكان ترامب قد صرح مرارًا وتكرارًا بقدرته على تسوية الصراع الأوكراني فور توليه المنصب الرئاسي مجددًا. وخلال المناظرة الرئاسية التي جرت في 27 يونيو الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد ترامب بأن الصراع سينتهي قبل تنصيبه الرسمي أو قبل 20 يناير 2025، إذا أعيد انتخابه.

روسيا ترامب الأزمة الأوكرانية